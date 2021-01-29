Потребительский подход к организации быта в современных городах может привести к полному исчерпанию ресурсов Земли и стать поводом для глобальной войны. Как этого избежать и как в этом может помочь урбанистика? Именно эту тему обсуждали на очередном заседании молодежного литературного клуба ЛитMINT, основанного образовательным проэктом STEM is FEM, рассказывает один из инициаторов проэкта, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

За основу обсуждения взяли роман-антиутопию Филиппа Рива Смертные машины, в котором в вымышленном XXV веке города стали мобильными и начали жить по законам “муниципального дарвинизма”: воевать между собой и поедать друг друга.

В обсуждении приняла участие специалист по профильной теме. Експерт по интегрированному развитию городов, директор по развитию CANactions School Юлия Попова отметила, что ситуация, описанная в книге, весьма вероятна в реальной жизни.

– По данным ООН, к 2050 году 68% мирового населения будет проживать в городах. При этом, города с их образом жизни – самые крупные загрязнители планеты и потребители энергии. Сейчас цели устойчивого развития не достигаются, и перспективы уменьшения влияния на окружающую среду печальные. При такой динамике развития часть мировых городов уже сейчас метафорически можно назвать “смертельными машинами”. По моему мнению, архитектура мира Ривза – это точная метафора замеров развития городов, – отметила Попова.

Ранее в ЛитMINT обсуждали такие темы, как сочетание художественной литературы и науки, космической отрасли, политические устройства стран. Заседание клуба проводятся раз в три-четыре недели в онлайне.

– За время существоания литературного клуба он стал площадкой для обсуждения актуальных STEM-тем на материале прочитанных книг. Такой формат помогает по-новому взглянуть на вопросы, которые ранее изучались на образовательных интенсивах STEM is FEM. В частности, на октябрьском модуле Строительство и архитектура разбирали основные принципы урбанистики, а на январском заседании клуба LitMINT не только актуализировали эти знания, но и поговорили с приглашенным экспертом о перспективах развития мегаполисов, – рассказывает Сапар Карягдыев.

За анонсами можно следить на странице проекта STEM is FEM в Facebook. После пандемии клуб перейдет в офлайн-формат, а на встречах планируется не только чтение и обсуждение произведений, но и проведение разнообразных опытов и мастер-классов.