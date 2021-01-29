Пленарное заседание Верховной Рады 29 января традиционно начнется в 10.00.
Первый час заседания будет посвящен вопросом в Кабмин. Министры будут докладывать о состоянии и проблем реализации закона О социальных услугах.
Позже депутаты для включения в повестку дня рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.
В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить:
- изменения в Налоговый кодекс, в частности — улучшение инвестиционного климата в Украине;
- премии для лучших участников ВНО;
- усиление административной ответственности за совершение домашнего насилия;
- статус национального и эффективного управления учреждениями образования и госимуществом;
- предотвращение, уменьшение и контроль промышленного загрязнения;
- расширение круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу;
- изменения в декрет Кабмина О государственной пошлине.
Также для голосования будет предложен проект постановления о чествовании памяти украинцев, спасавших евреев во времена Второй мировой войны.
Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законы относительно:
- госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
- внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины;
- повышения размеров пособий для детей с тяжелыми болезнями;
- усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов;
- ограничения оборота пластиковых пакетов на территории Украины.
Закон о референдуме
На днях Верховная Рада приняла закон о референдуме, который позволяет осуществлять народовластие путем проведения референдума.
В силу закон вступит после подписания документа спикера Рады и президента Владимира Зеленского.
О том, что такое референдум и как он может повлиять на будущее Украины, читайте в материале Фактов ICTV.