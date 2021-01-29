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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

План вакцинации, премии ВНО, защита журналистов: повестка дня Рады на 29 января

Пленарное заседание Верховной Рады 29 января традиционно начнется в 10.00.

Верховная Рада Украины

Первый час заседания будет посвящен вопросом в Кабмин. Министры будут докладывать о состоянии и проблем реализации закона О социальных услугах.

Позже депутаты для включения в повестку дня рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить:

  • изменения в Налоговый кодекс, в частности — улучшение инвестиционного климата в Украине;
  • премии для лучших участников ВНО;
  • усиление административной ответственности за совершение домашнего насилия;
  • статус национального и эффективного управления учреждениями образования и госимуществом;
  • предотвращение, уменьшение и контроль промышленного загрязнения;
  • расширение круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу;
  • изменения в декрет Кабмина О государственной пошлине.

Также для голосования будет предложен проект постановления о чествовании памяти украинцев, спасавших евреев во времена Второй мировой войны.

Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законы относительно:

  • госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
  • внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины;
  • повышения размеров пособий для детей с тяжелыми болезнями;
  • усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов;
  • ограничения оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Закон о референдуме

На днях Верховная Рада приняла закон о референдуме, который позволяет осуществлять народовластие путем проведения референдума.

В силу закон вступит после подписания документа спикера Рады и президента Владимира Зеленского.

О том, что такое референдум и как он может повлиять на будущее Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

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