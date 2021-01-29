Пленарное заседание Верховной Рады 29 января традиционно начнется в 10.00.

Первый час заседания будет посвящен вопросом в Кабмин. Министры будут докладывать о состоянии и проблем реализации закона О социальных услугах.

Позже депутаты для включения в повестку дня рассмотрят проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19.

В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить:

изменения в Налоговый кодекс, в частности — улучшение инвестиционного климата в Украине;

премии для лучших участников ВНО;

усиление административной ответственности за совершение домашнего насилия;

статус национального и эффективного управления учреждениями образования и госимуществом;

предотвращение, уменьшение и контроль промышленного загрязнения;

расширение круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу;

изменения в декрет Кабмина О государственной пошлине.

Также для голосования будет предложен проект постановления о чествовании памяти украинцев, спасавших евреев во времена Второй мировой войны.

Во втором чтении депутаты рассмотрят изменения в законы относительно:

госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины;

повышения размеров пособий для детей с тяжелыми болезнями;

усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов;

ограничения оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Закон о референдуме

На днях Верховная Рада приняла закон о референдуме, который позволяет осуществлять народовластие путем проведения референдума.

В силу закон вступит после подписания документа спикера Рады и президента Владимира Зеленского.

О том, что такое референдум и как он может повлиять на будущее Украины, читайте в материале Фактов ICTV.