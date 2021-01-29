Изменения в закон О лекарственных средствах №1159- ІХ, касающиеся ускоренной процедуры государственной регистрации вакцин от коронавируса, принятые Верховной Радой 29 января, в этот же день подписал президент Владимир Зеленский.
Документ предусматривает ускоренную процедуру в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, если есть данные об успешном проведении доклинических испытаний или исследований.
Регистрационное свидетельство на такие вакцины или медпрепараты выдается на один год с возможностью продления еще на год.
На заседании 29 января Верховная Рада приняла законопроект №4613, который позволяет ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.
Согласно документу, в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре.
Однако регистрация возможна при определенных условиях.