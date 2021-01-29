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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Ускоренная регистрация вакцины от Covid-19 — Зеленский подписал закон

Изменения в закон О лекарственных средствах №1159- ІХ, касающиеся ускоренной процедуры государственной регистрации вакцин от коронавируса, принятые Верховной Радой 29 января, в этот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський

Документ предусматривает ускоренную процедуру в случае принятия такого решения центральным органом исполнительной власти, если есть данные об успешном проведении доклинических испытаний или исследований.

Регистрационное свидетельство на такие вакцины или медпрепараты выдается на один год с возможностью продления еще на год.

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На заседании 29 января Верховная Рада приняла законопроект №4613, который позволяет ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

Согласно документу, в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре.

Однако регистрация возможна при определенных условиях.

Источник: Офис президента

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