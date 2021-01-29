Рада приняла закон, который ускорит вакцинацию от Covid-19 в Украине

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

За законопроект №4613 проголосовали 280 нардепов.

Теперь в Украине в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре.

Однако решение о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для экстренного медицинского применения принимается при определенных условиях, если:

есть данные об успешном проведении доклинических испытаний, отдельных фаз клинических испытаний вакцин или других препаратов;

разрешение на экстренное применение было предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза, или препарат переквалифицирован Всемирной организацией здравоохранения;

лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором;

известная и потенциальная польза вакцин или других препаратов, которые используются для профилактики коронавирусной болезни, преобладает над известными и потенциальными рисками препаратов.

Регистрационное удостоверение смогут выдавать на один год с возможностью продления еще на год.

Вакцинация в Украине

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на первом этапе от Covid-19 вакцинируют почти 367,5 тыс. человек.

Для прививок в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.