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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Сумах подорожает проезд в маршрутках: когда и на сколько

Исполком Сумского горсовета 29 января принял решение о повышении тарифов на проезд в частных маршрутках с понедельника, 1 февраля.

Громадський транспорт

Согласно решению, стоимость проезда в маршрутках составит 7 грн (ранее было 5 грн), а в село Песчаное — 8 грн.

В то же время для школьников 1-4 классов будет льгота — 2 грн.

Такое решение местные власти приняли вынужденно, чтобы избежать транспортного коллапса, поскольку частные перевозчики заявили, что старые тарифы не соответствуют реалиям.

Цена на проезд в коммунальном транспорте в Сумах не изменится, сохранятся также все льготы, в частности бесплатный проезд для пенсионеров и половина стоимости для учеников 1-11 классов.

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В начале 2021 года президент Владимир Зеленский приказал провести полный аудит тарифов в регионах.

Первоначально проверка коснется тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

Источник: Сумська міськрада

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