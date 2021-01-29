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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Еврокомиссия ограничила вывоз вакцины за пределы ЕС

Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Это касается тех препаратов, насчет которых у ЕС есть контракты на поставки. Документ запрещает вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС.

вакцина коронавирус

Эта мера является временной и продлится до конца марта.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС.

Среди стран, для передачи вакцины которым не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

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Денис Шмыгаль также сообщил о том, вакцины от коронавируса каких производителей Украина может получить в рамках инициативы COVAX.

Речь идет о препаратах тех производителей, с которыми представители глобального фонда уже заключили соглашения.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Еврокомиссия

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