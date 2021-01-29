За работой полицейских с марта будет следить отдельная инспекция

В Нацполиции в марте этого года появится новый орган — главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы полиции и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам.

Глава Нацполиции Игорь Клименко объяснил целесообразность создания подразделения тем, что в течение прошлого года открыли почти 900 уголовных производств по факту предложения или дачи неправомерной выгоды полицейским и за совершение противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

— К сожалению, и в подразделениях полиции случаются недобросовестные работники, которые своими позорными поступками бросают тень на коллег. Если полицейский нарушил закон, то это немедленное увольнение из полиции, а материалы служебных расследований безотлагательно передаются в соответствующие правоохранительные органы, — отметил он.

За совершение преступлений в прошлом году уволили 142 полицейских, а за нарушение дисциплины — 371.

В то же время, по словам Клименко, в течение прошлого года украинские правоохранители раскрывали каждое второе преступление.

Всего в 2020 году было открыто 335 тыс. уголовных нарушений. Из них правоохранители раскрыли почти половину.

Также Нацполиции удалось увеличить процент разоблачения тяжких преступлений, по сравнению с 2019 годом.