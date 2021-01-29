Список стран зеленой и красной зон: Минздрав опубликовал документ

Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне. В красную зону перешли Португалия, Ливан, Израиль и Испания.

В зеленую зоне входят: Молдова, Мальдивы, Кувейт, Ботсвана, Малайзия, Босния и Герцоговина, Армения, Турция, Норвегия, Болгария, Греция и другие.

В красной зоне остаются: Чехия, Черногория, Словения, США, Великобритания, Ирландия, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Швеция, ОАЭ, Франция, Грузия и другие.

Украина продолжает оставаться в зеленой зоне распространения коронавируса.

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Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

В США обновили правила въезда. Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, который должен быть сделан не ранее, чем 72 часа до путешествия. Его нужно будет сделать всем туристам в возрасте от двух лет.

Кроме того, нужно иметь официальное подтверждение выздоровления от семейного врача в случае, если турист болел коронавирусом. По прибытии в страну нужно будет пройти повторный тест на коронавирус, а семидневная самоизоляции обязательна.