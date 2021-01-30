В Украине только 39% граждан готовы к бесплатной вакцинации против коронавируса.

Об этом заявив глава Минздрава Максим Степанов в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Он отметил, что среди медиков, которые работают с коронавирусными больными, и входят в первый этап вакцинации только 38% готовы к вакцинации.

Среди всего населения страны, которое может получить бесплатную вакцину только 39% готовы делать прививки.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что вопрос вакцинации комментируют все подряд.

— Я доктор по образованию и не позволяю комментировать эти вопросы. У нас существуют соответствующие эксперты. Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины, – заявил Степанов.

Также министр отметил, что в понедельник, 1 февраля, правительство расскажет о новых договоренностях относительно поставок вакцины против Covid-19.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация против коронавируса может начаться 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.

Договоренности о поставках уже есть, а помешать старту вакцинации в Украине могут только непредвиденные обстоятельства. Если, например, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.