По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278 случаев коронавируса.
За последние сутки — 4 685 новых больных.
За последний день вирус обнаружили у 200 детей и 336 медработников.
За сутки заболели 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.
В течение последнего дня осуществили 23 871 тестирование методом ПЦР, за все время — 6 232 960.
Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Коронавирус в регионах
- Винницкая область — 241 случай;
- Волынская область — 146 случаев;
- Днепропетровская область — 335 случаев;
- Донецкая область — 170 случаев;
- Житомирская область — 158 случаев;
- Закарпатская область — 245 случаев;
- Запорожская область — 220 случаев;
- Ивано-Франковская область — 412 случаев;
- Киевская область — 325 случаев;
- Кировоградская область — 36 случаев;
- Луганская область — 108 случаев;
- Львовская область — 356 случаев;
- Николаевская область — 84 случая;
- Одесская область — 174 случая;
- Полтавская область — 104 случая;
- Ровенская область — 116 случаев;
- Сумская область — 77 случаев;
- Тернопольская область — 124 случая;
- Харьковская область — 280 случаев;
- Херсонская область — 52 случая;
- Хмельницкая область — 123 случая;
- Черкасская область — 155 случаев;
- Черновицкая область — 186 случаев;
- Черниговская область — 117 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистики коронавируса 29 января, в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавируса.
За сутки количество больных увеличилось еще на 5 181 человека.
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