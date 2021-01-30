По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278 случаев коронавируса.

За последние сутки — 4 685 новых больных.

За последний день вирус обнаружили у 200 детей и 336 медработников.

За сутки заболели 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

В течение последнего дня осуществили 23 871 тестирование методом ПЦР, за все время — 6 232 960.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Коронавирус в регионах

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 146 случаев;

Днепропетровская область — 335 случаев;

Донецкая область — 170 случаев;

Житомирская область — 158 случаев;

Закарпатская область — 245 случаев;

Запорожская область — 220 случаев;

Ивано-Франковская область — 412 случаев;

Киевская область — 325 случаев;

Кировоградская область — 36 случаев;

Луганская область — 108 случаев;

Львовская область — 356 случаев;

Николаевская область — 84 случая;

Одесская область — 174 случая;

Полтавская область — 104 случая;

Ровенская область — 116 случаев;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 124 случая;

Харьковская область — 280 случаев;

Херсонская область — 52 случая;

Хмельницкая область — 123 случая;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 186 случаев;

Черниговская область — 117 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса 29 января, в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавируса.

За сутки количество больных увеличилось еще на 5 181 человека.

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