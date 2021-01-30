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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

4 685 случаев за сутки: статистика коронавируса в Украине 30 января

По состоянию на 30 января в Украине подтвердили 1 216 278  случаев коронавируса.

женщина в маске

За последние сутки — 4 685 новых больных.

За последний день вирус обнаружили у 200 детей и 336 медработников.

За сутки заболели 149 человек, за время пандемии — 22 628. В то же время выздоровели за день 11 317 человек, всего — 1 014 658 украинцев.

В течение последнего дня осуществили 23 871 тестирование методом ПЦР, за все время — 6 232 960.

Больше всего новых случаев обнаружили в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Коронавирус в регионах

  • Винницкая область — 241 случай;
  • Волынская область — 146 случаев;
  • Днепропетровская область — 335 случаев;
  • Донецкая область — 170 случаев;
  • Житомирская область — 158 случаев;
  • Закарпатская область — 245 случаев;
  • Запорожская область — 220 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 412 случаев;
  • Киевская область — 325 случаев;
  • Кировоградская область — 36 случаев;
  • Луганская область — 108 случаев;
  • Львовская область — 356 случаев;
  • Николаевская область — 84 случая;
  • Одесская область — 174 случая;
  • Полтавская область — 104 случая;
  • Ровенская область — 116 случаев;
  • Сумская область — 77 случаев;
  • Тернопольская область — 124 случая;
  • Харьковская область — 280 случаев;
  • Херсонская область — 52 случая;
  • Хмельницкая область — 123 случая;
  • Черкасская область — 155 случаев;
  • Черновицкая область — 186 случаев;
  • Черниговская область — 117 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистики коронавируса 29 января, в Украине зафиксировано 1 211 593 случая коронавируса.

За сутки количество больных увеличилось еще на 5 181 человека.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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