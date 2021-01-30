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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

В зоне проведения Операции объединенных сил 30 января боевики совершили обстрел, в результате которого получили ранения двое украинских бойцов.

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Об этом сообщили в Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе (ТКГ). Обстрелы осуществлялись районе Марьинки (населенный пункт под Донецком) около 13.00.

— Двум военнослужащим ВСУ оказали медицинскую помощь, их состояние стабильное, — отметили в ТГК.

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Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела режим тишины, направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

В Оперативно-тактической группировке Схід добавили, что вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный обстрел позиций украинских бойцов из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

29 января на Донбассе в зоне проведения ООС российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего пострадали украинские военные.

Они использовали беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, боевики сбросили снаряд ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье.

Источник: ТКГ

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