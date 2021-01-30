Ликвидация угроз в атомной энергетике: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №35/2021 и ввел в действие решение СНБО о мерах нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности.
Согласно документу, в стране необходимо принять ряд мер по регулированию работы предприятий, производящих атомную энергетику, а также создать условия для безопасной ликвидации радиоактивных отходов.
Что нужно сделать:
- Кабмин в течение месяца должен разработать и предоставить для утверждения Раде законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников;
- правительство до 1 июля 2021 должно подать законопроект об утверждении новой программы обращения с радиоактивными отходами;
- Кабмину необходимо осуществить сопровождение в Раде законопроекта об уставе охраны Нацгвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов;
- следует принять меры по завершению строительства и старту работы первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций;
- до 1 апреля 2021 года утвердить концепцию программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года;
- согласовать нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу;
- до 1 апреля 2021 года разработать инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников.
Усиление ответственности за ложь в декларациях
27 января Зеленский также подписал указ и ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации.
Подробнее об усилении ответственности за непредставление декларации читайте на Фактах ICTV.