Ликвидация угроз в атомной энергетике: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №35/2021 и ввел в действие решение СНБО о мерах нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности.

Согласно документу, в стране необходимо принять ряд мер по регулированию работы предприятий, производящих атомную энергетику, а также создать условия для безопасной ликвидации радиоактивных отходов.

Что нужно сделать:

Кабмин в течение месяца должен разработать и предоставить для утверждения Раде законопроект о механизмах обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электрическую энергию из возобновляемых источников;

правительство до 1 июля 2021 должно подать законопроект об утверждении новой программы обращения с радиоактивными отходами;

Кабмину необходимо осуществить сопровождение в Раде законопроекта об уставе охраны Нацгвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов;

следует принять меры по завершению строительства и старту работы первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций;

до 1 апреля 2021 года утвердить концепцию программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года;

согласовать нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу;

до 1 апреля 2021 года разработать инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников.

Усиление ответственности за ложь в декларациях

27 января Зеленский также подписал указ и ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и непредставление декларации.

Подробнее об усилении ответственности за непредставление декларации читайте на Фактах ICTV.