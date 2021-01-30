Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на реакцию украинском, которые, он считает, боятся закона О народовластии через всеукраинский референдум, который Верховная Рада приняла 26 января.

— Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось в некоторых политиков и их “партийных” комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем в жизни общества, а именно политиков, — отметил Зеленский.

Президент отметил, что так называемые комментаторы боятся референдума из-за страха перед людьми.

Также Зеленский отметил, что референдум — это институциональная оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества.

— Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом, — добавил он.

Закон о референдуме

Принятие закона о референдуме является выполнением обещания президента Владимира Зеленского об осуществлении народовластия через всеукраинский референдум.

В Конституции Украины указано, что референдум действительно является одним из важных инструментов народного волеизъявления.

Новым фактором в законе является возможность проводить электронное голосование, для чего создается автоматизированная информационно-коммуникационная система, за что будет отвечать ЦИК.

Источник: Владимир Зеленский