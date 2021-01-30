Украина получит первую партию вакцины против коронавируса уже в середине февраля 2021 года. В страну доставят 117 тыс. доз вещества компании Pfizer в рамках инициативы COVAX.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

— Наше государство получит вакцину в феврале 2021 года, как я и обещал ранее. Это результат длительной и напряженной работы команды Министерства здравоохранения с глобальной инициативой COVAX, — отметил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В то же время вторую партию вещества следует ожидать с середины февраля до конца второго квартала 2021 года.

Тогда страна получит от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

Вакцинация против коронавируса

В Минздраве Украины рассказали, сколько украинцев планируют вакцинировать во время первой волны иммунизации.

В то же время в приоритете — граждане, которые находятся в группе риска.

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