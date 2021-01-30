Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.

Решение приняли 30 января во время заседания. В НКРЭКУ отметили, что решение принято, чтобы не допустить социальную напряженность среди населения.

Максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 грн до 1,79 грн за 1 м³.

Тарифы пересмотрели для компаний:

ЧАО Гадячгаза — 1,66 АО Закарпатгаз — 1,78 АО Ивано-Франковскгаз — 1,79 АО Лубнигаз — 1,79 ЧАО Мелитопольгаз — 1,79 АО Николаевгаз — 1,79 АО Полтавагаз — 1,78 Ватт Тернопольгаз- 1,79 АО Тысменицагаз — 1,79 ЧАО Уманьгаз — 1,78 АО Харьковгаз — 1.79 ОАО Черновцыгаз — 1.78 ООО Газовик — 1,79

Цена газа для населения на февраль

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой прошлого года, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за м³, в соответствии с условиями договоров.

Источник: НКРЭКУ