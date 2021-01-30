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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

Цену на распределение газа снизили для 13 облгазов

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила тарифы на распределение газа для 13 компаний.

Цену на распределение газа снизили для 13 облгазов

Решение приняли 30 января во время заседания. В НКРЭКУ отметили, что решение принято, чтобы не допустить социальную напряженность среди населения.

Максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 м³ в месяц без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 грн до 1,79 грн за 1 м³.

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Тарифы пересмотрели для компаний:

  1. ЧАО Гадячгаза — 1,66
  2. АО Закарпатгаз — 1,78
  3. АО Ивано-Франковскгаз — 1,79
  4. АО Лубнигаз — 1,79
  5. ЧАО Мелитопольгаз — 1,79
  6. АО Николаевгаз — 1,79
  7. АО Полтавагаз — 1,78
  8. Ватт Тернопольгаз- 1,79
  9. АО Тысменицагаз — 1,79
  10. ЧАО Уманьгаз — 1,78
  11. АО Харьковгаз — 1.79
  12. ОАО Черновцыгаз — 1.78
  13. ООО Газовик — 1,79

Цена газа для населения на февраль

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену газа для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой прошлого года, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за м³, в соответствии с условиями договоров.

Источник: НКРЭКУ

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