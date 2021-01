Зеленский заявил, что немного зол на Трампа — интервью Axios

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что немного зол на бывшего президента США Дональда Трампа.

Лидер страны пообщался с журналистом программы Axios, которая выходит на американском телеканале HBO.

Во время общения корреспондент задал Зеленскому вопрос, зол ли он на Трампа.

Украинский президент ответил, что немного.

При этом пока неизвестно, почему Зеленский так ответил и что он имел в виду.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H

— Axios (@axios) January 29, 2021