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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубнік |

Зеленский заявил, что немного зол на Трампа — интервью Axios

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что немного зол на бывшего президента США Дональда Трампа.

володимир зеленський

Лидер страны пообщался с журналистом программы Axios, которая выходит на американском телеканале HBO.

Во время общения корреспондент задал Зеленскому вопрос, зол ли он на Трампа.

Украинский президент ответил, что немного.

При этом пока неизвестно, почему Зеленский так ответил и что он имел в виду.

Полная версия интервью Зеленского должна появиться в воскресенье, 31 января.

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Реакция Зеленского на штурм Капитолия

Владимир Зеленский раскритиковал штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, который произошел 6 января 2021 года.

Он осудил действия митингующих, которые решились на такой шаг.

Подробнее об отношениях между Украиной и США читайте на Фактах ICTV.

Источник: Axios

Фото: Офис президента

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