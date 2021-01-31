По состоянию на 31 января коронавирусом в мире заболели уже 101 917 147 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 504 486 инфицированных.

С начала пандемии из-за Covid-19 умерли 2 205 515 больных, за сутки их количество увеличилось еще на 13 449.

Наиболее сложная ситуация с распространением и смертностью от вируса в Штатах. Здесь конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок. Демократ Стивен Линч заболел, хотя на днях получил вторую дозу вакцины Pfizer.

Представители компании Pfizer напомнили, что их вакцина не защищает от заражения Covid-19, однако эффективно борется с серьезными симптомами.

Между тем министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что правительство уже заказало вакцины от Covid-19 на 2022 год, чтобы иметь запас для сохранения иммунитета населения.

Он признал, что начало кампании вакцинации было тяжелым, но основные поставщики вакцин — Moderna, Pfizer и AstraZeneca — обязались доставить следующие 5 млн доз в Германию до 22 февраля.

В то же время по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, уже более 8 млн британцев получили первую дозу вакцины от коронавируса.

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Коронавирус в Украине

31 января коронавирус в Украине подтвердили у 3 177 человек, общее количество инфицированных составляет 1 219 455.

С начала эпидемии от осложнений, вызванных Covid-19, умерли 22 707 больных, за сутки — 79. В целом выздоровели 1 018 784 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 4 126.

Наибольшее количество подтвержденных случаев 31 января зарегистрировали в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), Житомирской (205), Киевской (193) областях и Киеве (215).

Также сепаратистские СМИ сообщили, что на оккупированных территориях Донецкой области началась вакцинация от коронавируса российской вакциной Спутник V.

По словам главаря “ДНР” Дениса Пушилина, всего получили несколько тысяч доз вакцины, однако поставки Спутника V с РФ будут регулярными.

В то же время официальный Кремль не подтвердил поставок своей вакцины на оккупированные территории Украины.