По состоянию на утро воскресенья, 31 января, в Украине обнаружили уже 1 219 455 случаев коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.
Выздоровели же за вчера более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.
За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.
Всего за все время пандемии в Украине:
- выздоровели — 1 018 784;
- летальных случаев — 22 707.
Коронавирус в областях
- Киев — 215 случаев;
- Винницкая область — 123 случая;
- Волынская область — 71 случай;
- Днепропетровская область — 189 случаев;
- Донецкая область — 176 случаев;
- Житомирская область — 205 случаев;
- Закарпатская область — 217 случаев;
- Запорожская область — 56 случаев;
- Ивано-Франковская область — 337 случаев;
- Киевская область — 193 случая;
- Кировоградская область — 24 случая;
- Луганская область — 25 случаев;
- Львовская область — 145 случаев;
- Николаевская область — 146 случаев;
- Одесская область — 170 случаев;
- Полтавская область — 48 случаев;
- Ровенская область — 78 случаев;
- Сумская область — 121 случай;
- Тернопольская область — 110 случаев;
- Харьковская область — 192 случая;
- Херсонская область — 54 случая;
- Хмельницкая область — 7 случаев
- Черкасская область — 59 случаев;
- Черновицкая область — 118 случаев;
- Черниговская область — 98 случаев.
Адаптивный карантин
Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января. Правительство, президент и парламент подтвердили, что вводить локдаун во второй раз не понадобится.
По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.
В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.
Согласно решению Кабмина, ограничения оранжевой зоны в Украине продлятся до 31 марта.