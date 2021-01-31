По состоянию на утро воскресенья, 31 января, в Украине обнаружили уже 1 219 455 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.

Выздоровели же за вчера более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.

За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.

Всего за все время пандемии в Украине:

выздоровели — 1 018 784;

летальных случаев — 22 707.

Коронавирус в областях

Киев — 215 случаев;

Винницкая область — 123 случая;

Волынская область — 71 случай;

Днепропетровская область — 189 случаев;

Донецкая область — 176 случаев;

Житомирская область — 205 случаев;

Закарпатская область — 217 случаев;

Запорожская область — 56 случаев;

Ивано-Франковская область — 337 случаев;

Киевская область — 193 случая;

Кировоградская область — 24 случая;

Луганская область — 25 случаев;

Львовская область — 145 случаев;

Николаевская область — 146 случаев;

Одесская область — 170 случаев;

Полтавская область — 48 случаев;

Ровенская область — 78 случаев;

Сумская область — 121 случай;

Тернопольская область — 110 случаев;

Харьковская область — 192 случая;

Херсонская область — 54 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев

Черкасская область — 59 случаев;

Черновицкая область — 118 случаев;

Черниговская область — 98 случаев.

Адаптивный карантин

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января. Правительство, президент и парламент подтвердили, что вводить локдаун во второй раз не понадобится.

По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.

В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.

Согласно решению Кабмина, ограничения оранжевой зоны в Украине продлятся до 31 марта.