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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 3 177 случаев коронавируса в сутки, количество тестирований снизилось

По состоянию на утро воскресенья, 31 января, в Украине обнаружили уже 1 219 455 случаев коронавируса.

мітинг лікарів в Черкасах

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.

Выздоровели же за вчера более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.

За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.

Всего за все время пандемии в Украине:

  • выздоровели — 1 018 784;
  • летальных случаев — 22 707.

Коронавирус в областях

  • Киев — 215 случаев;
  • Винницкая область — 123 случая;
  • Волынская область — 71 случай;
  • Днепропетровская область — 189 случаев;
  • Донецкая область — 176 случаев;
  • Житомирская область — 205 случаев;
  • Закарпатская область — 217 случаев;
  • Запорожская область — 56 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 337 случаев;
  • Киевская область — 193 случая;
  • Кировоградская область — 24 случая;
  • Луганская область — 25 случаев;
  • Львовская область — 145 случаев;
  • Николаевская область — 146 случаев;
  • Одесская область — 170 случаев;
  • Полтавская область — 48 случаев;
  • Ровенская область — 78 случаев;
  • Сумская область — 121 случай;
  • Тернопольская область — 110 случаев;
  • Харьковская область — 192 случая;
  • Херсонская область — 54 случая;
  • Хмельницкая область — 7 случаев
  • Черкасская область — 59 случаев;
  • Черновицкая область — 118 случаев;
  • Черниговская область — 98 случаев.

Адаптивный карантин

Жесткий карантин (локдаун) в Украине продолжался с 8 по 24 января. Правительство, президент и парламент подтвердили, что вводить локдаун во второй раз не понадобится.

По состоянию на сейчас во всех областях страны было возвращено ограничения оранжевой зоны карантина.

В частности, во время действия адаптивного карантина прекращаются все массовые мероприятия, предусмотривающие скопление более 20 человек, работа фитнес-центров, детских лагерей и тому подобное.

Согласно решению Кабмина, ограничения оранжевой зоны в Украине продлятся до 31 марта.

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