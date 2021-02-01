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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Будет апелляция: школьники могут готовиться к ВНО по новому правописанию

Правительство готовит апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и отменил постановление Кабмина Вопросы украинского правописания от 22 мая 2019 года. В связи с этим до окончания рассмотрения жалобы новые правила действуют.

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Об этом написал в соцсети министр юстиции Денис Малюська.

— Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году. Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-то сюрпризов по правописанию до окончания ВНО, — пояснил он.

Министр также рассказал, что ОАСК отменил постановление из соображений нарушения тогдашним Кабмином процедуры во время ее принятия, поскольку закон, который давал право КМУ принимать такое постановление, был признан неконституционным.

По его слова, даже если апелляцию не удовлетворят, правописание можно будет переутвердить решением Нацкомиссии по стандартам государственного языка.

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Новое правописание

ОАСК 28 января отменил постановление Кабмина от 22 мая 2019 года об утверждении новой редакции украинского правописания.

Два года назад мать 7-классницы одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. Подобный иск поступил в ОАСК также от ОО Правовое государство. Поэтому производство объединили в одно.

Источник: Денис Малюська

Фото: Dreamstime

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