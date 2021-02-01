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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Доллар потерял 6 копеек: курс валют в Украине на 1 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 февраля.

Курс валют

Последний месяц зимы начинается с падения американского доллара. НБУ установил его курс на уровне 28,13 грн/$, что на 6 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта наоборот — подорожала на 5 копеек. Соответственно ее курс на сегодня — 34,15 грн/€.

Немного вырос также курс польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 1.02:

  • $1 — 28,1324 грн;
  • 1€ — 34,157 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5471 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7179 грн.

Курс валют на 1 лютого

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