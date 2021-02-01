Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 февраля.
Последний месяц зимы начинается с падения американского доллара. НБУ установил его курс на уровне 28,13 грн/$, что на 6 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Европейская валюта наоборот — подорожала на 5 копеек. Соответственно ее курс на сегодня — 34,15 грн/€.
Немного вырос также курс польского злотого и российского рубля.
Курс валют в Украине от НБУ на 1.02:
- $1 — 28,1324 грн;
- 1€ — 34,157 грн;
- 1 польский злотый — 7,5471 грн;
- 10 российских рублей — 3,7179 грн.
Прогноз роста экономики Украины в 2021
Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году почти на 5%.
По его словам, для этого есть все предпосылки — стратегия, ресурсы и готовность совместно работать на благо своей страны.