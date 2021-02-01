Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 1 февраля.

Последний месяц зимы начинается с падения американского доллара. НБУ установил его курс на уровне 28,13 грн/$, что на 6 копейки меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Европейская валюта наоборот — подорожала на 5 копеек. Соответственно ее курс на сегодня — 34,15 грн/€.

Немного вырос также курс польского злотого и российского рубля.

Курс валют в Украине от НБУ на 1.02:

$1 — 28,1324 грн;

1€ — 34,157 грн;

1 польский злотый — 7,5471 грн;

10 российских рублей — 3,7179 грн.

Прогноз роста экономики Украины в 2021

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году почти на 5%.

По его словам, для этого есть все предпосылки — стратегия, ресурсы и готовность совместно работать на благо своей страны.