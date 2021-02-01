В Украине по состоянию на 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, всего — 1 221 485.

В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, всего — 22 768.

За сутки 5 131 пациент выздоровел от Covid-19, всего — 1 023 915.

За последний день в Украине провели 12 825 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).

г. Киев — 160 случаев;

Винницкая область — 79 случаев;

Волынская область — 59 случаев;

Днепропетровская область — 76 случаев;

Донецкая область — 62 случая;

Житомирская область — 102 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 87 случаев;

Ивано-Франковская область — 297 случаев;

Киевская область — 100 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 146 случаев;

Николаевская область — 152 случая;

Одесская область — 71 случай;

Полтавская область — 56 случаев;

Ровенская область — 27 случаев;

Сумская область — 61 случай;

Тернопольская область — 85 случаев;

Харьковская область — 36 случая;

Херсонская область — 20 случаев;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черкасская область — 40 случаев;

Черновицкая область — 124 случая;

Черниговская область — 37 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 31 января в стране обнаружили 1 219 455 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.

Выздоровели более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.

За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.