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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Количество тестов снова упало: в Украине 2 030 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, всего — 1 221 485.

Коронавирус

В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, всего — 22 768.

За сутки 5 131 пациент выздоровел от Covid-19, всего — 1 023 915.

За последний день в Украине провели 12 825 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).

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  • г. Киев — 160 случаев;
  • Винницкая область — 79 случаев;
  • Волынская область — 59 случаев;
  • Днепропетровская область — 76 случаев;
  • Донецкая область — 62 случая;
  • Житомирская область — 102 случая;
  • Закарпатская область — 127 случаев;
  • Запорожская область — 87 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 297 случаев;
  • Киевская область — 100 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 20 случаев;
  • Львовская область — 146 случаев;
  • Николаевская область — 152 случая;
  • Одесская область — 71 случай;
  • Полтавская область — 56 случаев;
  • Ровенская область — 27 случаев;
  • Сумская область — 61 случай;
  • Тернопольская область — 85 случаев;
  • Харьковская область — 36 случая;
  • Херсонская область — 20 случаев;
  • Хмельницкая область — 3 случая;
  • Черкасская область — 40 случаев;
  • Черновицкая область — 124 случая;
  • Черниговская область — 37 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 31 января в стране обнаружили 1 219 455 случаев коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.

Выздоровели более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.

За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.

Фото: Pixabay

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