В Украине по состоянию на 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, всего — 1 221 485.
В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.
За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, всего — 22 768.
За сутки 5 131 пациент выздоровел от Covid-19, всего — 1 023 915.
За последний день в Украине провели 12 825 тестирований (в частности методом ПЦР — 9 873, методом ИФА — 2 952).
- г. Киев — 160 случаев;
- Винницкая область — 79 случаев;
- Волынская область — 59 случаев;
- Днепропетровская область — 76 случаев;
- Донецкая область — 62 случая;
- Житомирская область — 102 случая;
- Закарпатская область — 127 случаев;
- Запорожская область — 87 случаев;
- Ивано-Франковская область — 297 случаев;
- Киевская область — 100 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 20 случаев;
- Львовская область — 146 случаев;
- Николаевская область — 152 случая;
- Одесская область — 71 случай;
- Полтавская область — 56 случаев;
- Ровенская область — 27 случаев;
- Сумская область — 61 случай;
- Тернопольская область — 85 случаев;
- Харьковская область — 36 случая;
- Херсонская область — 20 случаев;
- Хмельницкая область — 3 случая;
- Черкасская область — 40 случаев;
- Черновицкая область — 124 случая;
- Черниговская область — 37 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 31 января в стране обнаружили 1 219 455 случаев коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 177 человек, из которых госпитализировали — 1 960.
Выздоровели более 4,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 79.
За прошедшие сутки было совершено 19 тыс. тестирований.