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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Страны G7 разочарованы тем, как Украина ведет борьбу с коррупцией — посол Франции

Страны Большой семерки G7 разочарованы состоянием борьбы с коррупцией в Украине.

Саммит G7

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

— Я должен отметить свое разочарование. И это не только мое разочарование, разочарование Франции, это разочарование стран G7. Мы разочарованы ситуацией, особенно когда речь идет о конфликте вокруг Конституционного суда. Мы обеспокоены и пока не видим достаточного прогресса, — отметил полос Франции.

Кроме того, Этьен де Понсен сообщил, что страны G7 считают постановление от 27 октября 2020 года серьезным препятствием для борьбы Украины с коррупцией, поскольку некоторые важные аспекты законодательства оказались под угрозой, были удалены, например, положение об уголовной ответственности за ложное электронное декларирование, и то, что определяет полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Также посол Франции отметил, что причинами неудачной борьбы с коррупцией в Украине является наличие заинтересованных кругов, недостаток правовых инструментов для продвижения реформ и правовой экспертизы.

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По словам посла, в этом виноваты некоторые игроки судебной системы и олигархи, которые являются главными препятствиями на пути реформ.

Дипломат отметил, что для выхода из этого кризиса Украине нужна очень сильная политическая воля, поддержка Верховной Рады и международного сообщества, в частности G7 и ЕС.

Борьба с коррупцией

Украина улучшила свой показатель в рейтинге восприятия коррупции и поднялась на 117 место среди 180 стран.

Последний результат страны — 33 балла. Согласно показателям рейтинга, 0 баллов — коррупция царит в обществе, 100 баллов — она почти отсутствует в стране.

Украине удалось улучшить показатель благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуска НАПК.

Источник: Интерфакс-Украина

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