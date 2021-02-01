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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Неприятно стоять с протянутой рукой: Зеленский о вакцинах для Украины

Украина — неравноправный партнер для стран ЕС или мира. Как подтверждение, это ситуация с вакцинами против коронавируса для Украины.

Владимир Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в программе Axios.

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Он отметил, что Украина не находится в приоритете тех, кто получит вакцину от коронавируса.

— Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения — я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку. Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой, — заявил Зеленский.

Вакцина против коронавируса

В Украине вакцинация против коронавируса может начаться 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили.

Договоренности о поставках уже есть, а помешать старту вакцинации в Украине могут только непредвиденные обстоятельства. Если, например, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.

Фото: Офис президента

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