Пакеты малыша будут покупать через Prozzoro

Беби-боксы уже доставили почти во все области Украины, кроме Тернопольской, Житомирской и Херсонской, а все дальнейшие закупки натуральной помощи Пакет малыша будут осуществляться через Prozzoro.

Об этом написала в соцсети нардеп Евгения Кравчук.

Она отметила, что это необходимо во избежание задержек в получении такой помощи при рождении ребенка.

В связи с этим Кравчук и еще несколько нардепов инициировали совещание с представителями Кабмина, Офиса президента, Федерации работодателей Украины относительно скорейшего приобретения беби-боксов через Prozorro.

Рада вернула Пакеты малыша

30 сентября 2020 года Верховная Рада проголосовала за возвращение одноразовой натуральной помощи семьям после рождения ребенка в виде Пакета малыша.

А в октябре президент Владимир Зеленский подписал соответствующие изменения к закону О государственной помощи семьям с детьми.

Источник: Євгенія Кравчук