Переводы от заробитчан выросли на $200 млн несмотря на коронавирус — НБУ

Объем переводов от украинцев, которые работают за границей, в период январь-декабрь вырос на $200 млн и составляет $12,121 млрд.

В 2019 году этот показатель был на уровне $11,921 млрд.

По данным НБУ, через счета банков в 2020 году в Украину поступило $4,7 млрд (в 2019 — $3,8 млрд), через международные платежные системы — $2,69 млрд (в 2019 — $2,2 млрд), по неформальным каналам — $4,7 млрд (в 2019 — $5,8 млрд).

— Частные денежные переводы по методологии платежного баланса представляют собой доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, и связанные с временной или постоянной миграцией населения, — сообщили в НБУ.

Кроме того Национальный банк Украины отметил, что переводы могут осуществляться как по официальным каналам — через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и неофициальным — путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.

Прогноз НБУ

НБУ оценил падение валового внутреннего продукта (ВВП) страны в 2020 году в 4,4% и сохранил прогноз его роста на 4,2% в 2021 году.

По оценкам НБУ, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%). Также там отметили, что после прохождения твердой фазы карантина падение валового продукта замедлилось до 3,5% в третьем квартале. Этот же тренд сохранился в четвертом квартале.