Интервью Зеленского Axios: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью программе Axios, которая выходит на платформе HBO. Разговор состоялся 23 января, сразу через три дня после инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Главные тезисы разговора Владимира Зеленского и журналиста Джонатана Свона — читайте на Фактах ICTV.

Об отношениях Украины и США

Владимир Зеленский надеется на новый этап отношений между Украиной и США и помощь Джо Байдена в решении вопроса войны на Донбассе.

— Джо Байден говорил, что будет делать все для безопасности Европы. А для нас это самое важное, потому что для нас безопасность Европы — это мы, это война на востоке Украины, это агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Я хотел бы, чтобы США и лично президент Байден действительно помогли нам выйти из этой трагической ситуации.

Вместе с тем Володимр Зеленский добавил, что благодарен за поддержку США, но все же не понимает, почему Украина до сих пор не является членом НАТО. Ведь, по его мнению, если бы Украина была в Альянсе, то не было бы эскалации на востоке страны.

— Как нужно еще больше заявлять о желании вступления, если это закреплено в Конституции Украины — направление в Евросоюз, евроинтеграция, а также вступление в НАТО? Поэтому у меня очень простой вопрос — почему Украина до сих пор не в НАТО?

О войне на Донбассе и санкциях против РФ

По мнению Владимира Зеленского, введение санкций недостаточно для борьбы с Россией. Поскольку они являются лишь первым шагом, моментом замораживания конфликта, остановкой эскалации.

Однако президент убежден, что заставить президента РФ Владимира Путина вывести войска с оккупированных территорий может объединение людей, которые начнут всем миром давить на ту политику или тех, кто не уважает мировой порядок и международные границы.

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Кроме того, по словам Владимира Зеленского, если бы Украина в свое время не подписала Будапештский меморандум и не отказалась бы от ядерного оружия, то ситуация сейчас была бы совсем другой. Именно невыполнение договоренностей меморандума он назвал предательством Украины.

— Если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, то не было бы вторжения и у нас были бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром, — объяснил он.

О нормандском формате

По мнению Владимира Зеленского, сейчас переговоры в нормандском формате неактивные, происходит определенный процесс стагнации. Поэтому он хотел бы включить в переговорный процесс президента США Джо Байдена.

— Я тоже говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия.

Зеленский объяснил, что это не означает, что придется поставить крест на нормандском формате. Но есть вопросы, которые во время встречи четверки (Украины, России, Германии и Франции, — Ред.) не обсуждаются, как, к примеру, что делать с Крымом.

О разговоре с Трампом и штурме Капитолия

По словам Владимира Зеленского, он немного зол на бывшего президента США Дональда Трампа. Поскольку после опубликованного разговора между двумя руководителями государств, медиа начали писать о давлении на украинского президента.

— Когда на страницах многих медиа появлялась моя фамилия, я читал, что Трамп давил на меня. Это было очень обидно. Трамп не давил на меня, и я никогда такого не скажу. Потому что речь идет о президенте. Я не просто гражданин.

Он отметил, что считает неправильным публикацию разговора, поэтому со своей стороны не допустил бы ничего подобного.

— Неважно, о чем мы говорили. Это первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами. И в любом случае никто из нас не имеет права публиковать такие вещи.

Штурм сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января Владимир Зеленский назвал мощным ударом по демократии США. Президент предположил, что это была серьезная атака не только внутри Штатов, но и атака извне.

Поэтому страны должны объединиться, чтобы противостоять таким вызовам и таким угрозам.

О вакцинации от Covid-19

Владимир Зеленский признал, что Украина оказалась не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу. И на то, что страна не является равноправным членом Европейского Союза, четко указали сроки вакцинации.

— Те страны Евросоюза, с которыми у нас прекрасные отношения сказали, что будут нам помогать. Но это очень неприятно — чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой. Это та самая война на востоке, — объяснил президент.

Также Зеленский заверил, что о российской вакцине Спутник V даже не может быть и речи, ведь никто не может гарантировать качество этого продукта.

Об отношениях с Китаем

По словам Владимира Зеленского, в Украине не чувствуют, что Китай является геополитической угрозой номер один.

— Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но одновременно у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в вашей стране, — рассказал президент в интервью.

Также Зеленский категорически заявил, что не разрешит Китаю или любой другой стране покупать контрольный пакет акции Мотор Сич.

О борьбе с коррупцией

Для борьбы с коррупцией в Украине запустили работу Антикоррупционного суда, который уже вынес первые приговоры.

Также нардепы вернули уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников, полномочия НАПК, э-декларирование, которые были отменены решением Конституционного суда.

Вспомнил Владимир Зеленский о реформе СБУ, которую уже поддержала Верховная Рада. В частности, речь идет о лишении службы права заниматься экономическими преступлениями.

— Но самое главное — это большая судебная реформа, до которой никогда ни у кого не доходили руки. А с этого начинается доверие бизнеса — как украинского, так и западных инвесторов — к Украине. Эта реформа будет состоять из многих законов. На следующей неделе комиссия представит все законы, которые в течение двух-трех лет мы проголосуем, — заверил президент.

В конце Владимир Зеленский отметил, что надеется получить приглашение в Белый дом от Джо Байдена.

Он убежден, что эта встреча сможет дать ответы на главные вопросы: воспринимают ли Штаты Украину как партнера, выйдут ли страны на другой уровень отношений и смогут ли США помочь закончить войну в Европе.