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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Рада в пятницу заслушает Степанова по вакцинации

Верховная Рада во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 февраля, заслушает отчет министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Максим Степанов

Соответствующее решение руководители депутатских фракций и групп приняли во время согласительного совета в понедельник.

— Приглашаем министра здравоохранения, — сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Кроме того, заместитель фракции Голос Роман Костенко предложил заслушать военно-политическое руководство, чтобы понять, в чем конфликт, потому что в воюющей стране силы обороны должны заниматься защитой государства, а не решать конфликты внутри.

Однако данное предложение члены согласительного совета не поддержали.

Вакцинация в Украине

Украина получит первую партию вакцин против коронавируса через две недели. Их предоставят в рамках глобальной инициативы COVAX.

Сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

До 14 февраля предполагается, что Украина предоставит дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer. Эту поставку запланировано получить во втором квартале 2021 года.

Фото: УНИАН

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