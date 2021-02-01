Украинская власть не выдержала экзамена коронавирусом — Гройсман

В своеобразном чемпионате по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями Украина заняла одно из последних мест, поскольку все необходимые решения и действия не приняты или провалены.

Об этом в одном из интервью сообщил премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Владимир Гройсман.

— Экзамена коронавирусом украинская власть не выдержала. Все само собой как-то идет. И учитывая то, как действует правительство, как оно принимает решения, реализует их, создается впечатление, что все делается по формуле как-то оно будет. В чемпионате по борьбе с коронавирусом Украина заняла бы одно из последних мест.

Владимир Гройсман также отметил, что с марта 2020 года у страны было время правильно подойти к решению насущных проблем в медицине. Но генеральной линии от центральной власти не было.

Он убежден, все, что нужно было сделать центральной власти в медицинском аспекте, было или недоделано, либо не сделано вообще.

Политик напомнил: еще в апреле 2020 года он обратился к правительству с предложением и просьбой присоединиться к европейской инициативе производства вакцин — не только к бесплатной инициативе COVAX, но и к тем программам ведущих стран мира, которые в итоге позволили начать вакцинацию еще в конце 2020 года и одновременно создать их запас.

В июле 2020 года, как отметил Владимир Гройсман, глава правительства Денис Шмыгаль уверял, что эта работа ведется.

— В декабре европейские страны уже начинают вакцинацию. 8 января 2020 года премьер-министр просыпается и пишет письмо Европейскому Союзу: Помогите Украине! Во-первых, это непрофессионально, во-вторых, это недальновидно, в-третьих, унизительно — большой европейской стране ходить с протянутой рукой и просить вакцину за счет другого государства. Но они этого не понимают, — сказал Владимир Гройсман.

Он убежден, что центральная власть провалила вакцинацию, системное тестирование и подготовку медицинской инфраструктуры.

— Здесь вопрос не к министерству здравоохранения. Боже упаси, чтобы кто-то пытался искать крайнего в этих вопросах. Есть первое лицо — глава правительства — и он отвечает за все, все другие коллеги ему помогают. И здесь дело не в фамилии. Все, что было сделано, сделано руками городских председателей, городских команд, благотворителей, волонтеров и так далее, — подытожил Гройсман.

Накануне Владимир Гройсман заявлял, что вакцина от коронавируса должна быть бесплатной для украинцев. Поскольку это вопрос национальной безопасности и здоровья нации.