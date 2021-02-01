В Украине появится онлайн-платформа для записи на Covid-19-вакцинацию

В ближайшее время в Украине появится онлайн-платформа для записи на вакцинацию от коронавируса.
Во время очередного селекторного совещания президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объяснить процедуру записи на вакцинацию.
Важно, чтобы перед началом Covid-вакцинации правительство наладило тесную коммуникацию с ОГА и органами местной власти.
— Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от Covid-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, — сказал Владимир Зеленский.
Ранее о создании сайта для записи на Covid-вакцинацию заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, украинцам будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу или получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.
Вакцинация в Украине
Стала известна предварительная дата, когда в Украине начнется вакцинация против коронавируса.
Как заявил Виктор Ляшко, старт вакцинации ожидается 15 февраля.
На первом этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.
В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.