В Украине появится онлайн-платформа для записи на Covid-19-вакцинацию

В ближайшее время в Украине появится онлайн-платформа для записи на вакцинацию от коронавируса.

Во время очередного селекторного совещания президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объяснить процедуру записи на вакцинацию.

Важно, чтобы перед началом Covid-вакцинации правительство наладило тесную коммуникацию с ОГА и органами местной власти.

— Правительство должно четко объяснить людям, как записываться на вакцинацию от Covid-19 и как будет происходить этот процесс. Онлайн-платформа должна быть четкой и удобной, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее о создании сайта для записи на Covid-вакцинацию заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, украинцам будет предложено три механизма, как сделать прививку: записаться, записаться к семейному врачу или получить приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Вакцинация в Украине

Стала известна предварительная дата, когда в Украине начнется вакцинация против коронавируса.

Как заявил Виктор Ляшко, старт вакцинации ожидается 15 февраля.

На первом этапе планируется вакцинировать почти 367,5 тыс. украинцев.

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали безвозмездно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.