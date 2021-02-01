ЮНИСЕФ призывает Украину продолжить реформу системы институционального ухода и воспитания детей

ЮНИСЕФ призывает Кабмин продолжить реформу деинституциализации Национальной стратегии.

В организации отметили, что они обеспокоены предлагаемыми поправками в Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей.

— Проект распоряжения Кабинета министров Украины, в котором прописаны изменения в Национальную стратегию, представляет угрозу для продолжения реформы деинституциализации и ограничивает права десятков тысяч детей в Украине, — сообщили в ЮНИСЕФ.

Комитет ООН по правам ребенка в последних рекомендациях для Украины снова подчеркнул, что важно срочно внедрить комплексную реформу деинституциализации.

Кроме того, в ЮНИСЕФ отметили, что большое количество украинских детей воспитывается в интернатах из-за бедности их семей, инвалидности, жестокого обращения с ними или недосмотр, а также из-за отсутствия доступа к качественному специальному или инклюзивному образованию, ограниченного доступа к медицинским, социальным и другим услугам.

В организации также отметили, что предложенные поправки к Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей ставят под угрозу внедрение наилучших интересов ребенка и приведут к негативным последствиям дальнейшего развития и роста детей.

ЮНИСЕФ призвал правительство оставить без изменений реформу деинституциализации и продолжить ее в соответствии с Национальной стратегией и утвержденным Планом действий по международным стандартам.

Кроме того, в организации настояли на развитии социальных услуг, инклюзивного образования, альтернативных семейных форм воспитания для того, чтобы предупредить попадание детей в интернаты.

ЮНИСЕФ о бедности

В ЮНИСЕФ отметили, что в Украине 6 млн человек могут оказаться за чертой бедности из социально-экономического кризиса, вызванного коронавирусом.

Исследование базируется на макропрогнозе от Кабинета министров Украины.

Согласно аналитики, уровень бедности возрастет с 27% до 44%. Влияние на детей будет еще ощутимее — рост с 33% до 51%.