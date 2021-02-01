Зеленский анонсировал проведение всеукраинского форума Украина 30

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится всеукраинский форум Украина 30. Его проведение анонсировал президент Владимир Зеленский.

Во время форума эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей. Целесообразность его проведения президент объяснил тем, что вопросов за время пандемии накопилось очень много.

Поэтому все они стоят содержательного разговора и активного общественного диалога.

— Ясно, что Covid-19, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета — непростая задача для каждой страны, в частности для Украины, — написал глава государства в Telegram-канале.

Закон о референдуме

В конце января этого года Рада приняла президентский закон о референдуме. Среди прочего, в нем прописаны вопросы, которые могут выноситься на референдум.

Однако, согласно закону, он не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Источник: Владимир Зеленский