Международный аэропорт Дубай официально исправил написание столицы Украины на Kyiv. Раньше дубайский аэропорт использовал неправильную транслитерацию Kiev, которая является калькой с русского языка.

Министерство иностранных дел Украины уже несколько лет призывает иностранные учреждения и компании перейти на правильное написание названий украинских городов. Но в некоторых странах до сих пор принято использовать ошибочную транслитерацию с русского языка.

Особенно часто ошибки делают в словах Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhiа, Mykolaiv, Rivne.

#CorrectUA

В 2018 году МИД запустил информационную кампанию #CorrectUA, а в ее рамках образовался флешмоб #KyivNotKiev, который продолжается и по сей день.

На правильное написание уже перешли почти все аэропорты международного сообщения, Википедия, Фейсбук, ведущие СМИ, такие как BBC и The Guardian. Название Kyiv было принято как едино правильное, а совет США по географическим названиям изменил написание столицы в международной базе.

Фото: МИД