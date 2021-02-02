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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Аэропорт Дубай исправил написание столицы Украины

Международный аэропорт Дубай официально исправил написание столицы Украины на Kyiv. Раньше дубайский аэропорт использовал неправильную транслитерацию Kiev, которая является калькой с русского языка.

Аэропорт Дубай исправил написание столицы Украины

Министерство иностранных дел Украины уже несколько лет призывает иностранные учреждения и компании перейти на правильное написание названий украинских городов. Но в некоторых странах до сих пор принято использовать ошибочную транслитерацию с русского языка.

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Особенно часто ошибки делают в словах Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhiа, Mykolaiv, Rivne.

#CorrectUA

В 2018 году МИД запустил информационную кампанию #CorrectUA, а в ее рамках образовался флешмоб #KyivNotKiev, который продолжается и по сей день.

На правильное написание уже перешли почти все аэропорты международного сообщения, Википедия, Фейсбук, ведущие СМИ, такие как BBC и The Guardian. Название Kyiv было принято как едино правильное, а совет США по географическим названиям изменил написание столицы в международной базе.

Фото: МИД

Источник: МИД

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