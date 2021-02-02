Верховная Рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 февраля 2021 года о введении санкций против Республики Никарагуа.

— Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа, введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года, — говорится в постановлении.

Соответствующее постановление поддержали 322 народных избранника.

Инициатором законопроекта №4689 является президент Украины Владимир Зеленский.

Введение санкций против Никарагуа является реакцией Украины на открытие консульства этой страны во временно аннексированном Россией Крыму. МИД Украины направил ноту протеста Республике Никарагуа из-за назначения там почетного консула.

Никарагуа — страна Центральной Америки, которая граничит с Гондурасом и Коста-Рикой. Она является самой большой по площади среди центральноамериканских государств. Имеет выход как к Тихому океану, так и к Карибскому моря. Столицей Никарагуа является Манагуа.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций в отношении России.

Соответствующий указ №564-27т был опубликован на сайте Офиса президента.

Санкционные меры будут применяться как к юридическим лицам, так и к физическим.