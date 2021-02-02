Коллективный иммунитет от Covid-19: приобретут ли его украинцы в 2021

На февраль назначено начало вакцинации в Украине, которая будет происходить так же, как и во многих других странах.

Сначала инъекции будут делать людям, которые имеют наибольший риск подхватить болезнь и тем, кто обычно сложнее переносит Covid-19.

Однако важнейшая цель вакцинации – приобретение массового иммунитета, а для этого он должен быть примерно у 70-80% населения.

Факты ICTV рассказывают, какие прогнозы относительно коллективного иммунитета дают в мире и какая ситуация сейчас в Украине.

Прогнозы по иммунитету

На практике коллективный иммунитет объяснить достаточно легко. Это количество людей, получивших индивидуальный иммунитет к болезни после того, как перенесли ее или вакцинировались.

Чем больше таких лиц в городе, области, стране, тем меньше шанс, что незащищенные от инфекции люди будут вступать в контакт с потенциальными носителями болезни. Это, в свою очередь, ведет к тому, что количество случаев заболевания значительно уменьшится.

Конечно, в вопросе защиты от Covid-19 еще много неизвестных. Ученые до сих пор исследуют, насколько часто приобретается иммунитет, сколько он длится и тому подобное.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в октябре 2020 года говорил о том, что человечеству слишком мало было известно об иммунитете от коронавирусной болезни, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

— Коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия на них. Никогда в истории здравоохранения коллективный иммунитет не использовался как стратегия реагирования на вспышку болезни, – заявил в октябре глава ВОЗ.

Достижение коллективного иммунитета даже в пределах страны не простое дело. Никто не может заставлять людей вакцинироваться, что сейчас является одним из ключей достижения коллективной защиты от болезни.

Кроме того, различные исследования говорят о разной продолжительности иммунитета, но сейчас ученые сходятся во мнении, что он длится около шести месяцев. Хотя в исследовании, опубликованном в Science Immunology говорится, что защита от болезни может длиться около восьми месяцев.

Учитывая то, что понадобится повторное приобретение иммунитета в течение нескольких месяцев, в ВОЗ в настоящее время не надеются, что до конца даже 2021 года удастся сформировать коллективную защиту.

— Даже когда вакцинами защищают наиболее уязвимые (группы населения, – Ред.), мы не сможем достичь какого-то уровня популяционного иммунитета или стадного иммунитета в 2021 году. Даже если это случится в нескольких районах в отдельных странах, это не защитит людей во всем мире, – считает научный сотрудник ВОЗ Сумия Суминанат.

Ситуация в Украине

Конечно же, для нас интересна ситуация именно в нашей стране. Уменьшение нагрузки на медицинскую систему достигается путем вакцинации наиболее уязвимых групп населения. А поскольку молодые люди и дети болеют Covid-19 преимущественно в легкой форме, то и коллективный иммунитет необходим на уровне 70-80%.

В комментарии Фактам ICTV эпидемиолог Алла Мироненко заявила, что в Украине будет достаточно вакцинировать еще меньшее количество населения.

— 50% людей, по моим подсчетам, уже переболели. Так что если 40% вакцинировать, по моему мнению, это даст результат. Если вы смотрели “плот”, то есть ежедневный подъем или спад заболеваемости, то сейчас он идет на спад. Мы сейчас на уровне сентября. В ноябре был пик, а дальше пошла стабилизация, снижение, – рассказывает Мироненко.

Не только она довольно положительно смотрит на ситуацию.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что у Украины есть реальный шанс вакцинировать более 20 млн человек.

— Мы считаем, что достичь в Украине коллективного иммунитета уже в этом году – реально. В 2018 году я был частью команды, которая организовала кампанию подписания деклараций с врачами первичного звена. За 11 месяцев кампании своего врача выбрали 25 млн человек. Чтобы обеспечить коллективный иммунитет среди взрослых в Украине, нужно вакцинировать 24 млн человек к концу этого года. Это возможно, – написал Ковтонюк в Facebook.

Не стоит забывать и о том, что часто люди бессимптомно болеют коронавирусом. Было много случаев, когда люди получали положительный результат теста на наличие антител в организме, хотя не испытывали симптомов заболевания.

Подобное происходит и из-за уменьшения количества тестов на Covid-19. То есть в статистике не появляются потенциально тысячи людей, которые болели коронавирусом, но не делали соответствующий тест.

— Все пациенты не могли попасть в статистику. Если мы возьмем районные центры, села – им далеко добираться до лаборатории. Те, кто болеет дома, они семьями болели, и они не вошли в статистику, потому что никто их лабораторно не подтвердил. Но они же переболели, выздоровели, большинство приобрело иммунитет, – высказывает мнение Мироненко.

Но нельзя делать ставку только на то, чтобы люди болели коронавирусом и так формировали защиту от инфекции. Относительно небольшого количества случаев в тяжелой форме достаточно, чтобы подвести медицинскую систему к критической точке, что мы уже неоднократно видели в некоторых странах.

Поэтому сейчас и делают ставку на вакцину.

Что с вакцинами

В первый год массовой вакцинации, даже с учетом увеличения производственных мощностей ведущих фармакологических компаний, не стоит ожидать значительного количества вакцин.

По самым оптимистичным сценариям речь идет о количестве доз, достаточном для вакцинации примерно 2 млрд человек на планете.

Однако задачей Украины является вакцинация около 24-25 млн населения, что вполне реально сделать в течение года, если мы получим достаточное количество вакцин.

Даже с учетом выработки иммунитета “естественным путем” у значительного числа населения, все равно понадобится довольно большое количество препаратов, ведь мы не можем сказать наверняка, что у всех пациентов с Covid-19 производится длительный иммунитет.

Сейчас государство ведет переговоры относительно закупки различных вакцин, чтобы начать вакцинацию в феврале, которая предварительно продлится до первого квартала 2022 года. Однако Мироненко считает, что лучше нам подходит китайский препарат.

— Sinovac для нас является более приемлем, ведь его можно хранить при температуре, как в холодильнике, где-то +4°. То есть возможно организовать такую холодовую цепь, есть соответствующий опыт. А -70°, даже если вы в сухом льду привезете, ее надо где-то хранить. А где у нас в больницах -70°? Нет таких больниц, – говорит эпидемиолог.

В то же время, по ее мнению, Украина в ближайшее время не получит вакцину, например, от Pfizer, ведь у нас нет возможности ее хранить. А если из-за несоблюдения условий хранения прививки будут неэффективными, то это дискредитирует препарат, спасающий жизни.

Возможно, в будущем мы все же получим вакцину Pfizer, но пока должны сосредоточиться на том, что дают. Любого утвержденного препарата сейчас достаточно хотя бы для того, чтобы уменьшить риск развития тяжелой формы заболевания.

Сейчас в мире говорят не о необходимости выработки массового иммунитета, а лишь о вакцинации наиболее уязвимых групп населения.

Однако страны, которые первыми приблизятся к этой цели, станут гораздо ближе к преодолению пандемии. Нам стоит сосредоточиться не только на приобщении к государственной вакцинации, но и тестах на коронавирус, чтобы видеть более детальную статистику.

Чем больше у нас будет информации, тем ближе мы сможем быть к коллективному иммунитету в государстве благодаря вакцинации.

А это – сохранение сотен жизней, которые может отнять инфекция. Главное – не терять времени и не пренебрегать прививками, которые, надеемся, вскоре начнут делать и в Украине.