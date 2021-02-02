Механизмы защиты от популизма и отмена законов: Стефанчук объяснил закон о референдуме

На днях Верховная Рада приняла закон О народовластии через всеукраинский референдум. Документ детально определяет процедуры и требования к его проведению.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал Фактам ICTV, что в документе есть необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут навредить Украине.

Кроме того, по его словам, документ предлагает совершенно новый механизм реализации права граждан Украины принимать участие в жизни страны напрямую, а не опосредованно.

Прокомментировал Руслан Стефанчук и норму, которая касается права выносить на референдум вопрос об отмене законов Украины.

— Такой вид референдума также есть в некоторых странах Европы. Когда этот пункт прописывали в законе, то исходили из того, что таким образом гарантируется право граждан на так называемое народное вето. То есть, если действующий или только что принятый закон не воспринимает общество, то он может быть вынесен на всеукраинский референдум, — объяснил он.

Вместе с тем первый вице-спикер парламента напомнил, что вопросы, которые будут выноситься на всеукраинский референдум, смогут формировать только граждане Украины через свои инициативные группы. Чтобы избежать популизма со стороны политиков, нардепы установили два важных предохранителя.

Во-первых, чтобы инициировать проведение референдума, нужно собрать 3 млн подписей. Вторым предохранителем является то, что референдум может считаться состоявшимся, если в нем приняли участие более 50% граждан Украины.

В то же время Руслан Стефанчук напомнил, что на референдум должны выноситься вопросы государственного значения, поскольку стоимость его проведения составляет примерно 2 млрд грн.

Также он рассказал, что сейчас нардепы работают над другими механизмами народовластия.

— Я убежден, что народ должен влиять не только на решения, которые принимаются, но и на кадровую политику. Поэтому группа в Верховной Раде, которая занимается вопросами народовластия, будет заниматься не только всеукраинским референдумом. Мы подготовили новый проект о местных референдумах, электронных петициях, возможном отзыве чиновников от должностей, — отметил он.

Кроме того, Руслан Стефанчук анонсировал, что элементы прямой демократии со временем планируют воплощать не только на уровне законодательной и исполнительной власти, но и судебной.

26 января Верховная Рада приняла закон, который разрешает осуществлять народовластие через всеукраинский референдум.

Теперь на всеукраинское голосование можно выносить вопросы:

проектов законов о внесении изменений в I, III и XIII разделы Конституции (Общие положения, Выборы. Референдум, Внесение изменений в Конституцию);

общегосударственного значения;

отмены законов или их отдельных положений;

изменения территории Украины.

Что нельзя выносить на голосование и что закон о референдуме дает Украине — читайте в нашем материале.

Фото: Руслан Стефанчук