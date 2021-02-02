Коронавирус в Украине 2 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Выздоровели более 11 тыс. человек: в Украине 2 394 новых случая коронавируса

По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 2 394 человека. Всего за все время пандемии инфицировалось 1 223 879 украинцев.

коронавірус

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 156 пациентов, выздоровели — 11 457 граждан Украины.

Осуществлен тестирований за сутки — 31 620 (в том числе методом ПЦР — 16 589, методом ИФА — 15 031).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 285, Ивано-Франковской области — 278, Запорожской — 217, Черновицкой — 159 и Харьковской — 158.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 285 случаев;
  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 104 случая;
  • Донецкая область — 55 случаев;
  • Житомирская область — 14 случаев;
  • Закарпатская область — 91 случай;
  • Запорожская область — 217 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 278 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Кировоградская область — 12 случаев;
  • Луганская область — 38 случаев;
  • Львовская область — 114 случаев;
  • Николаевская область — 27 случаев;
  • Одесская область — 131 случай;
  • Полтавская область — 98 случаев;
  • Ровенская область — 54 случая;
  • Сумская область — 20 случаев;
  • Тернопольская область — 63 случая;
  • Харьковская область — 158 случаев;
  • Херсонская область — 19 случаев;
  • Хмельницкая область — 13 случаев;
  • Черкасская область — 157 случаев;
  • Черновицкая область — 159 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

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Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украину 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, в общем — 1 221 485. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека. От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, в общем — 22 768.

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