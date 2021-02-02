Коронавирус в Украине 2 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 2 394 человека. Всего за все время пандемии инфицировалось 1 223 879 украинцев.
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 156 пациентов, выздоровели — 11 457 граждан Украины.
Осуществлен тестирований за сутки — 31 620 (в том числе методом ПЦР — 16 589, методом ИФА — 15 031).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 285, Ивано-Франковской области — 278, Запорожской — 217, Черновицкой — 159 и Харьковской — 158.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 285 случаев;
- Винницкая область — 61 случай;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 104 случая;
- Донецкая область — 55 случаев;
- Житомирская область — 14 случаев;
- Закарпатская область — 91 случай;
- Запорожская область — 217 случаев;
- Ивано-Франковская область — 278 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Кировоградская область — 12 случаев;
- Луганская область — 38 случаев;
- Львовская область — 114 случаев;
- Николаевская область — 27 случаев;
- Одесская область — 131 случай;
- Полтавская область — 98 случаев;
- Ровенская область — 54 случая;
- Сумская область — 20 случаев;
- Тернопольская область — 63 случая;
- Харьковская область — 158 случаев;
- Херсонская область — 19 случаев;
- Хмельницкая область — 13 случаев;
- Черкасская область — 157 случаев;
- Черновицкая область — 159 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украину 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, в общем — 1 221 485. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.
За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека. От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, в общем — 22 768.