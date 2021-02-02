Коронавирус в Украине 2 февраля 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 2 февраля в Украине коронавирусом заболели еще 2 394 человека. Всего за все время пандемии инфицировалось 1 223 879 украинцев.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 156 пациентов, выздоровели — 11 457 граждан Украины.

Осуществлен тестирований за сутки — 31 620 (в том числе методом ПЦР — 16 589, методом ИФА — 15 031).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве — 285, Ивано-Франковской области — 278, Запорожской — 217, Черновицкой — 159 и Харьковской — 158.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 285 случаев;

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 55 случаев;

Житомирская область — 14 случаев;

Закарпатская область — 91 случай;

Запорожская область — 217 случаев;

Ивано-Франковская область — 278 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Львовская область — 114 случаев;

Николаевская область — 27 случаев;

Одесская область — 131 случай;

Полтавская область — 98 случаев;

Ровенская область — 54 случая;

Сумская область — 20 случаев;

Тернопольская область — 63 случая;

Харьковская область — 158 случаев;

Херсонская область — 19 случаев;

Хмельницкая область — 13 случаев;

Черкасская область — 157 случаев;

Черновицкая область — 159 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украину 1 февраля обнаружили 2 030 новых случаев коронавируса, в общем — 1 221 485. В частности, заболели 71 ребенок и 65 медработников.

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 1 103 человека. От осложнений, которые вызвал коронавирус, за минувшие сутки умер 61 человек, в общем — 22 768.