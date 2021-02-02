Киевлянин пытался отправить в Мьянму бандероль с частью истребителя МиГ-29. В декларации он указал, что направляет запчасти.
Таможенные эксперты установили, что киевлянин пытался отправить в Мьянму автономную рулевую машину АРМ-150М для истребителя четвертого поколения МиГ-29.
Мужчина не предоставил разрешения либо заключения Госэкспортконтроля для пересылки такого товара, поэтому на отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли у него прибор.
Переворот в Мьянме
1 февраля военные устроили переворот в Мьянме. Они задержали президента Вин Мьина, а также его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.
В столице Мьянмы Нейпьидо исчезла телефонная связь и интернет. Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.
Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме впервые произошла после выборов 8 ноября 2020. Тогда военные назвали выборы сфальсифицированными.
Источник: Киевская таможня
Фото: Киевская таможня