Киевлянин пытался отправить в Мьянму бандероль с частью истребителя МиГ-29. В декларации он указал, что направляет запчасти.

Таможенные эксперты установили, что киевлянин пытался отправить в Мьянму автономную рулевую машину АРМ-150М для истребителя четвертого поколения МиГ-29.

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Мужчина не предоставил разрешения либо заключения Госэкспортконтроля для пересылки такого товара, поэтому на отправителя составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли у него прибор.

Переворот в Мьянме

1 февраля военные устроили переворот в Мьянме. Они задержали президента Вин Мьина, а также его госсоветника и главу МИД Аун Сан Су Чжи.

В столице Мьянмы Нейпьидо исчезла телефонная связь и интернет. Вице-президент Мьин Шве объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.

Эскалация ситуации между гражданским правительством и армией в Мьянме впервые произошла после выборов 8 ноября 2020. Тогда военные назвали выборы сфальсифицированными.

Источник: Киевская таможня

Фото: Киевская таможня