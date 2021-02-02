Виктор Янукович хочет выяснить все вопросы по делам против него, в частности по заключению Харьковских соглашений. Четвертый президент Украины приглашает представителей Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора приехать к нему в Российскую Федерацию.

Адвокат беглого президента Виталий Сердюк сообщил об этом в сети. Сегодня он подал соответствующее заявление в ГБР и Офис генерального прокурора.

— Требую немедленно прибыть по адресу моего пребывания (г. Ростов на Дону), — говорится в заявлении.

В документе указана улица и номер дома, в котором проживает Янукович. По словам Сердюка, он готов сотрудничать со следствием, чтобы наказать виновных в преступлениях 2014 года.

Представитель Януковича подчеркнул, что прокуратура уже семь лет не занимается должным расследованиями по делам Майдана, а также не обращает внимание на приглашения четвертого президента.

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28 января ГБР сообщило о подозрении Януковичу в государственной измене. Дело касается подписания Харьковских договоренностей в пользу власти РФ.

Источник: Виталий Сердюк