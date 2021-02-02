Уровень смертности от коронавируса в Украине ниже, чем в некоторых развитых странах Европы с более сильной системой здравоохранения.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Сегодня по уровню смертности на 1 млн человек мы находимся на 34-м месте в Европе. У нас почти втрое меньше людей умерло от коронавируса, чем, например, в Великобритании или в 2,5 раза меньше, чем во Франции, — отметил министр во время брифинга.

Коронавирус в Украине

2 февраля коронавирус в Украине подтвердили у 2 394 человек, общее количество инфицированных составляет 1 223 879.

За минувшие сутки из-за осложнений, вызванные Covid-19, умерли 156 пациентов, с начала эпидемии — 22 924. В то же время выздоровели 1 035 372 украинца, за сутки их количество увеличилось еще на 11 457.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве — 285, Ивано-Франковской области — 278, Запорожской — 217, Черновицкой — 159 и Харьковской — 158.