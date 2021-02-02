Украинцы смогут получить вакцину от Covid-19 в Латвии: посольство назвало условия

Посольство Украины в Латвийской Республике сообщило, что граждане Украины, которые находятся в Латвии, смогут прививаться от коронавируса.

Соответствующие разъяснения предоставило Министерство здравоохранения Латвии.

Согласно утвержденному плану вакцинации в Латвийской Республике, который предусматривает до конца лета 2021 года сделать прививки 70% населения, иностранцы, в частности украинцы, также смогут пройти вакцинацию, но после того, как государство обеспечит предоставление вакцины таким категориям граждан:

гражданам Латвии;

лицам, которые постоянно проживают в Латвии и имеют юридический статус негражданина Латвии;

иностранцам, которые имеют разрешение на постоянное жительство в Латвии;

лицам, застрахованным в соответствии с законом О государственном социальном страховании (работают в Латвии).

— Граждане Украины, которые имеют право на оплаченные государством медицинские услуги, получат вакцину в соответствии с планом вакцинации в рамках приоритетных групп, к которым они принадлежат, — отметили в посольстве.

В посольстве Украины в Латвии отметили, что информация о том, когда можно будет подать заявку на вакцинацию, передается с помощью различных электронных средств, в частности персонализированных, с привлечением семейных врачей, муниципалитетов, неправительственных организаций, а также путем опубликования на сайтах ответственных учреждений.

Вакцинация в Украине

В Украине появится онлайн-платформа для записи на вакцинацию от коронавируса.

Во время очередного селекторного совещания президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объяснить процедуру записи на вакцинацию.

Важно, чтобы перед началом Covid-вакцинации правительство наладило тесную коммуникацию с ОГА и органами местной власти.

Источник: Посольство Украины в Латвии