От штрафа до ареста: Рада ужесточила ответственность за преступления против журналистов

Верховная Рада приняла законопроект №3633, согласно которому увеличится ответственность за преступления против журналистов.

В Украине сильнее будут наказывать граждан за незаконное изъятие материалов и техники у журналиста. Также увеличится ответственность за незаконный отказ в доступе журналиста к информации, запрет освещения определенных тем, показа лиц, критики чиновников и любое другое препятствование деятельности журналиста.

За такие действия предусмотрены штрафы на сумму от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн или арест до шести месяцев, а также ограничение свободы до трех лет.

За любое влияние на журналиста или преследование из-за его деятельности гражданам грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн или арест до шести месяцев, или лишение свободы до четырех лет.

Чиновников или группу лиц будут штрафовать на сумму от 34 до 51 тыс. грн. Также их будут наказывать лишением свободы до пяти лет без дальнейшего права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без временного ограничения.

Рада хочет защитить украинцев от коллекторов

Верховная Рада приняла законопроект №4241, который будет защищать должников в случае урегулирования просроченной задолженности.

Документ предусматривает защиту прав потребителей-должников по потребительскому кредитованию и ограничивает доступ к рынку потенциально недобросовестным коллекторам.

В частности, запрещено звонить должнику с 20.00 до 8.00 и делать это более двух раз в день. Также нельзя сообщать третьим лицам о долге или требовать от родственников погасить его.