В Украине начисляются выплаты на содержание всех детей младше 18 лет, а также детей до 23 лет, если они продолжают обучение или нуждаются в материальной помощи. Если после развода родители не смогут прийти к взаимному согласию относительно размера и порядка выплаты алиментов, вопрос будет решать суд.

Размер алиментов зависит от доходов. Эта выплата удерживается со всех доходов, включая зарплату (на основной работе и по совместительству), пенсию, стипендию, помощь по государственному социальному страхованию, помощь в связи с временной нетрудоспособностью, пособие по безработице.

Семейный кодекс определяет, какую часть доходов родитель должен выплачивать:

на одного ребенка – 1/4 дохода;

на двух детей – 1/3 дохода;

на трех и более детей – 1/2 дохода.

Законом установлено, что минимальный гарантированный размер алиментов не может быть меньше чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2020 году минимальный размер алиментов составляет:

Для детей младше 6 лет

с 1 января 2021 года — 960,50 грн;

с 1 июля 2021 года — 1 006,50 грн;

с 1 декабря 2021 года — 1 050 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года — 1 197,50 грн;

с 1 июля 2021 года — 1 255 грн;

с 1 декабря 2021 года — 1 309 грн.

Если плательщик алиментов получает достаточный доход, суд может назначить минимальный рекомендуемый размер алиментов, который составляет 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2020 году минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет:

Для детей младше 6 лет:

с 1 января 2021 года — 1921 грн;

с 1 июля 2021 года — 2013 грн;

с 1 декабря 2021 года — 2100 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января 2021 года — 2 395 грн;

с 1 июля 2021 года — 2 510 грн;

с 1 декабря 2021 года — 2 618 грн.

Установлен и максимальный размер алиментов – он равен десятикратному размеру прожиточного минимума.

В то же время суд может освободить родителя от уплаты алиментов, если доход ребенка значительно больше, чем его доход.