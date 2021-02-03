На Запорожской ТЭС вследствие аварии выключились три блока — №2, №3 и №4.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, местным жителям не стоит паниковать, а электроснабжения жилищному фонду восстановлено на 100%.

— В 19.30 выключился трансформатор АТ-2 с группой АО-1,2 дифзахистом. Выбило блок №2, затем блок № 3 — от потери собственных нужд. Причина отключения блока №4 еще выясняется, — рассказал Орлов.

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Он добавил, что в целом причины аварии будут установлены в ходе расследования и анализа.

В то же время Орлов подчеркнул, что сейчас ситуация полностью стабилизирована и под контролем.

— Прежде всего хочу заверить: причин для паники нет! Никаких эвакуаций, о которых пишут чушь в социальных сетях! Так, произошла авария, в результате которой город остался без света. Еще раз подчеркиваю: Запорожская АЭС работает, как и работала, никаких внештатных ситуаций, — отметил Орлов.

Авария на Запорожской ТЭС

3 февраля в Энергодаре произошла авария на Запорожской ТЭС. В результате город и еще несколько населенных пунктов остались без света.

Однако за 30 минут электроснабжение начало восстанавливаться.