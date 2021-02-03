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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Почему в Украине сложно провести электронные выборы — объяснение Федорова

Проблема электронных выборов в Украине заключается в ментальности, а не в технологии проведения.

Місцеві вибори 2020

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, для электронных выборов нужно доверие людей цифровому государству.

— Я считаю, что проблема электронных выборы — не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы, — рассказал он.

Федоров отметил, если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

Covid-паспорта

В Украине технически готовы к созданию и внедрению Covid-паспортов. Если этот документ будет применяться только для международных поездок, то в таком случае в мире могут создать единую программу, для которой нужно передавать эту информацию из реестра.

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