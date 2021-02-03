Инфраструктура для организации вакцинации населения от коронавируса уже подготовлена. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, всего в Украине будет работать 500 мобильных бригад, которые будут делать прививки. Первые 50 начнут работу уже в феврале во всех регионах страны.

Также на начальном этапе развернут 1,5 тыс. кабинетов для прививок и 50 центров в крупных городах. В целом должны работать более 4 тыс. кабинетов для прививок по всей стране.

Кроме того, Днесь Шмыгаль заверил, что во время вакцинации от коронавируса, которая стартует в Украине уже в феврале, украинцам будут делать прививки проверенными и безопасными препаратами.

Так, в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer і BioNTech. Прежде всего их используют для прививок врачам.