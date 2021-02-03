Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями правительства концепцию празднования 30-летия независимости Украины.

По мнению главы государства, все мероприятия 24 августа должны фокусироваться не только на истории, но и продемонстрировать будущие направления развития страны.

– Мы по-особенному вспомним 80-ю годовщину Бабьего Яра, 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Обратим внимание на 150-летие Леси Украинки и 25-летие Конституции Украины, – пообещал Владимир Зеленский.

В Офисе президента рассчитывают, что на юбилей прибудут лидеры многих государств.

23 августа проведут саммит Крымская платформа с участием международных партнеров. А 24 августа состоится парад с привлечением военной техники и праздничный концерт.

Концерт ко Дню независимости 2020

Празднование 29-й годовщины независимости не обошлось без замечаний. Концерт ко Дню независимости 2020 Песенная история современной Украины раскритиковали из-за подбора исполнителей и репертуара.

Украинцам не понравилось, что выступить на главном празднике страны пригласили дуэт Время и Стекло, который неоднократно выступал в РФ после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, Олега Винника, который заполучил дурную славу участием в российском флешмобе Всем Мир и других.

Неприятно поразило украинцев и то, что многие песни в тот день исполняли на русском языке.