Коронавирус в Киеве: ни одна школа и детсад не закрыты на карантин

В столице работают все школы и детские сады. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

— Ситуация с учебным процессом в столице — контролируемая. Сейчас в Киеве работают все школы. Ни одна не закрыта на карантин, — сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что на дистанционном обучении находятся 49 классов в 30 школах столицы.

— Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — 111. Также болеют 94 педагога, — отметил мэр.

В детских садах города временно закрыта 21 группа в 21 саду.

— Ни один садик не закрыли на карантин. Наполненность детей в садиках столицы сегодня — более 60 процентов, — добавил Кличко.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 3 февраля коронавирус в Киеве обнаружили еще у 330 человек. Всего в столице 129 164 больных Covid-19.

За последние сутки 15 пациентов умерли, в общем зафиксировали 2 392 летальных случая. 2 370 человек преодолели коронавирус. За все время пандемий 73 515 человек выздоровели от Covid-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 73, Днепровском — 70 и Деснянском — 67.