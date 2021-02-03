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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Шаг в борьбе с гибридной агрессией РФ: Баканов о санкциях против трех каналов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал решение о введении санкций против депутата Тараса Козака и телеканалов, которые ему принадлежат. Баканов считает, что это логичный шаг в борьбе с гибридной агрессией Российской Федерации.

Іван Баканов

Глава СБУ подчеркнул, что заблокированные телеканалы неоднократно нарушали законодательство Украины относительно телевизионного вещания. По его словам, цель санкций — защитить целостность украинских территорий, а не ограничить свободу слова.

— Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Санкции против каналов Тараса Козака ввели 2 января. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский после решения СНБО.

Согласно указу, телеканалы, принадлежащие Козаку, должны прекратить вещание на украинских радиочастотных ресурсах. Среди них три медиа — 112 Украина, ZIK и Newsone.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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