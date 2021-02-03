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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Минздрав повышает тарифы для лечения онкобольных

С апреля 2021 года Министерство здравоохранения повысит тарифы на диагностику и лечение онкологических заболеваний, а также разделит их для взрослых пациентов и детей отдельно.

рак

Тариф для диагностики и химиотерапевтического лечения составит:

  • для взрослых – 25 тыс. грн на одного пациента,
  • для детей – 91 тыс. грн на одного пациента.

Тариф для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний будет таким:

  • для взрослых – 45 тыс. грн на одного пациента,
  • для детей – 164 тыс. грн на одного пациента.
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Тариф для лучевой терапии составит от 43 до 52 тыс. грн на одного пациента (зависит от наличия в заведении линейных ускорителей).

– Также добавили новые позиции в номенклатуру лекарственных средств, закупаемых централизованно. Для лечения взрослых будут закупать девять новых позиций лекарств и препаратов, для лечения детей – шесть, – отметила во время пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Шаталова

Новые препараты для лечения рака

В январе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о закупке новых препаратов для лечения рака.

Чиновники приняли к сведению около 30 предложений от ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов. В перечень из 67 лекарств добавили девять новых позиций.

Эти препараты будут применять для лечения рака молочной железы, рака крови, миеломы, опухоли головного мозга.

Фото: Depositphotos

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