Более 60% учреждений для пожилых людей в Украине работают незаконно — Минрегион

Во время проверки домов престарелых в Украине было выявлено, что большая часть из них работают неофициально. Сейчас Министерство развития общин и территорий проинспектировало 1 205 социальных учреждений.

Среди проверенных объектов — дома для алко- и наркозависимых, приюты для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Оказалось, что более 60% домов престарелых (335 из 538) работают незаконно — у них нет соответствующей регистрации.

Кроме того, был зафиксирован ряд нарушений по соблюдению правил пожарной безопасности. Минрегион продолжит проверять остальные социальные объекты.

Почему в Украине проверяют дома престарелых

Массовая проверка социальных учреждений началась после пожара в Харькове. Инцидент произошел в доме престарелых — 16 человек умерли. Оказалось, что объект работал незаконно.

После этого в Украине инициировали проверку таких заведений, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций.

Источник: Министерство развития общин и территорий